Ruhsatsız mekânın açılışını yaptılar

Halk TV
'nin sahibi Cafer Mahiroğlu
'nun Çanakkale
Ayvacık'taki kaçak restoranının açılışına katılan CHP, bu kez İstanbul
'un göbeğinde "kaçak alkol" satan mekânda buluştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
, Nişantaşı'daki "Makbush Chocolatier" isimli çikolata mağazasına ziyarette bulundu. Halk TV'nin eski muhabirlerinden Makbule Cengiz
'in sahibi olduğu mekânda içki servisi de yapılırken, mekânın ise ruhsat almadan içki satışı yaptığı ortaya çıktı.
Mağazanın sosyal medya hesaplarında ve mekândan bazı müşterilerin yaptığı paylaşımlarda alkol servisi yapıldığı görüldü. Gazeteci Makbule Cengiz'in Şişli Belediyesi
'ne içki ruhsatı müracaatında bulunduğu ancak başvuruya olumsuz yanıt verildiği öğrenildi.