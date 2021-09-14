Umut yürüyüşü

İzmir'de, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı kızı için HDP İl Başkanlığı
önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin
, evladına kavuşmak amacıyla "Umut" adını verdiği Ankara
yürüyüşüne başladı. Konak Meydanı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Laçin, kızının yaklaşık 11 yıl önce Kocaeli
'nde öğrenciyken HDP tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. O tarihte günlerce aradığı kızının HDP Kocaeli il binasında bulduğunu dile getiren Laçin, çocuğunu almaya çalıştığı için darp edildiğini vurguladı. Yaptığı araştırma sonrasında kızını bir itirafçıya teslim ettiklerini öğrendiğini belirten Laçin, kızının İstanbul HDP il binasına götürüldüğünü ve 3 ay eğitim aldıktan sonra dağa çıkarılmak üzere Diyarbakır HDP il binasına gönderildiğini öğrendiğini söyledi.
O günden sonra evlat acısı yaşadığını, sağlığının bozulduğunu ve uyuyamadığını anlatan Laçin, "Yürekli bir anne 2019 yılında HDP il binasının önünde evladını almak için oturma eylemi yaptı ve o anne oradan kalkmadı, evladını aldı. O evladını alınca 'Ben niye evde oturuyorum' diye düşündüm. Ben de Diyarbakır'a gittiğimde çevre illerden de terör mağduru anneler eyleme başlamışlardı. Ben de nöbete başladım ve bugün 742'nci günü. Bu 742 gün içinde evet umutla nöbet tuttum, çünkü o arada evlatlarına kavuşan anne-babalar oldu. Ben netice alamadım" diye konuştu.
Kızına kavuşmak için mücadelesine devam ettiğini vurgulayan Laçin, bu nedenle Ankara'ya yürüme kararı aldığını dile getirdi.
'HDP VİRÜSÜ BULAŞTI'
Yürüyüşüne "Umut" adını verdiğini kaydeden Laçin, "Yürüdüğüm güzergâhlarda çığlıklar atacağım, bütün vatandaşlar duysun, benim çektiğimi görsün. Yürüyüşümün tek amacı kızıma kavuşabilmek. 'Koronavirüs' diyorlar. HDP'nin virüsü bana bulaşmış. Benim aklımda HDP virüsü
var, bu koronavirüs aklımdan bile geçmiyor" dedi. Laçin, HDP Genel Merkezi
önünde evladını alıncaya kadar nöbet tutacağını sözlerine ekledi. Açıklamasının ardından Laçin, Ankara'ya gitmek üzere yürüyüşüne başladı.