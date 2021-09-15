FETÖ’cü damattan darbe yazışması

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istihbaratçı Enver Altaylı
'ın damadı olan ve FETÖ kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Askeri casusluk' suçundan yargılanan Metin Can Yılmaz
'ın Skype üzerinden M.H. adlı kişiyle yaptığı yazışmalarda 15 Temmuz darbe girişimini ima eden içerikler olduğu ortaya çıktı. M.H.'nin seçim sonuçları ne olursa olsun AK Parti
'nin iktidardan uzaklaştırılacağını belirterek, "Zaten ne olursa olsun bunların müddeti temmuz ortası, göreceksin" diyerek 15 Temmuz darbe girişimini işaret ettiği kaydedildi.