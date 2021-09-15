Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kaçırılan evladı için Ankara’ya yürüyor
Giriş Tarihi: 15.9.2021

Kaçırılan evladı için Ankara’ya yürüyor

Kaçırılan evladı için Ankara’ya yürüyor
Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kızı için HDP İzmir il binası önünde 742 gün evlat nöbeti tutan baba Mehmet Laçin, şimdi de Ankara'ya yürüyor. Önceki gün öğle saatlerinde İzmir'den Ankara'ya "Ümit Yürüyüşü" olarak adlandırdığı yürüyüşe geçen Laçin, dün Afyonkarahisar'da mola verdi. Laçin, mücadeleye devam edeceğini belirterek, "Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız" dedi. Kızını alana kadar mücadelesini sürdüreceğini belirten Laçin, "Vatan, bayrak, evlat diye ya Allah dedim yürüyüşü başlattım. Evladıma kavuşuncaya kadar ben HDP Genel Merkezi önünden kalkmayacağım. Benim düşüncem bu ama durum nasıl gelişir onu zaman gösterir." Laçin açıklamasının ardından yürüyüşüne devam ederek, Ankara'ya doğru tekrar yola çıktı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçırılan evladı için Ankara’ya yürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA