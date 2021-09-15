Kaçırılan evladı için Ankara’ya yürüyor

Terör
örgütü PKK'nın kaçırdığı kızı için HDP
İzmir il binası önünde 742 gün evlat nöbeti tutan baba Mehmet Laçin, şimdi de Ankara
'ya yürüyor. Önceki gün öğle saatlerinde İzmir'den Ankara'ya "Ümit Yürüyüşü" olarak adlandırdığı yürüyüşe geçen Laçin, dün Afyonkarahisar
'da mola verdi. Laçin, mücadeleye devam edeceğini belirterek, "Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız" dedi. Kızını alana kadar mücadelesini sürdüreceğini belirten Laçin, "Vatan, bayrak, evlat diye ya Allah dedim yürüyüşü başlattım. Evladıma kavuşuncaya kadar ben HDP Genel Merkezi
önünden kalkmayacağım. Benim düşüncem bu ama durum nasıl gelişir onu zaman gösterir." Laçin açıklamasının ardından yürüyüşüne devam ederek, Ankara'ya doğru tekrar yola çıktı.