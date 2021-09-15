Milli marşımızla LGBT propagandası yaptılar

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere göre Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı LGBT+Çalışmaları Kulübü, yeni üyelerine bir "hoş geldin" maili attı. Tüm kulüp üyelerine ulaştırılması istenilen mailde, İstiklal Marşı'nın sözleri değiştirilerek LGBT propagandası yapıldı. Kulüp, büyük bir saygısızlığa imza atarak milli marşımızla adeta dalga geçti. Skandal olayın sosyal medyada yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na olayla ilgili onlarca şikayet geldi.

SÖZLÜK HAZIRLAYIP MİLLİ MARŞIN DİZELERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstiklal Marşı'nın dizelerini değiştirerek LGBT provokasyonu yapanların tespit edilmesi için soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, İstiklal Marşı'nın sözlerini Türkiye'deki eşcinseller tarafından kullanılan jargon olan 'lubunca' kelimelerle değiştirerek sözlük hazırlandığı belirlendi. Hazırlanan sözlükte, kulüp üyelerinin kendi aralarında konuşmak için türettikleri ve 'lubunca' dedikleri jargona ait kelimelerin anlamları bulunuyor.

MİLLİ MARŞ ÜZERİNDEN LGBT PROPAGANDASI

Savcılık soruşturma kapsamında jargon kelimelerle İstiklal Marşı üzerinde yaptıkları değişiklikle milli marşımızla LGBT propagandası yapan şüpheliler şu ifadeleri paylaştığını belirledi; "Ben ezelden beridir zırıl yaşadım, zırıl yaşarım; Hangi eril bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş aktivizm gibiyim, transfobiyi çiğner aşarım. Yırtarım homofobiyi, normlara sığmaz, taşarım. Kampüsün afakını sarmışsa madilikten bir duvar. Benim güllüm dolu göğsüm gibi serhaddim. Lubunya korkma! Nasıl böyle bir şugariyeti boğaz, Paparon dediin similyasına güvenen canavar."

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmada İstiklal Marşı üzerindeki değişikliği Mert Güneş isimli şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi. Savcılıkta ifade veren şüpheli, bahse konu metni kendisinin kaleme alarak paylaştığını kabul etti. Bir başka şüphelinin ise yapılan sosyal medya paylaşımlarına hakaret içerikli yorumlarda bulunduğu tespit edildi.

SAVCILIKTAN PROVOKATÖRLERE DERS GİBİ İDDİANAME

Savcılık yürürülen soruşturma sonunda 2 şüpheli hakkında 'İstiklal Marşını Alenen Aşağılama' suçundan iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede mısraları değiştirilen dizelere yer veren savcılık, şu ifadelerle 2 şüpheliye iddianamede adeta ders verdi; "İstiklal Marşı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olduğu, Türk milletinin anadoluda verdiği istiklal ve varoluş mücadelesi sırasında milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınarak Türk milletini ithaf edilen ve 12 Mart 1921 tarihinde Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilen, İstiklal Marşı'nın; Türk milletinin ve kutlu ordusunun Hakk'a, vatanına, dinine, özgürlüğüne ne derece bağlı olduğunu, verilen insan üstü mücadele ile vatan ve bağımsızlık uğrunda Türk milletinin ödediği bedellerin derin coşku ve duygu yoğunlu içerisinde dile getirilmiş halidir."