PKK’ya ağır darbe

Şırnak
'ın Gabar Dağı
'nda, geçen 23 Ağustos'ta Eren-13 Operasyonu'nda öldürülen üç teröristten birinin PKK'nın sözde Botan sahası Gabar Eyaleti cephe yönetiminde yer alan "Marya Dersim" kod adlı Saniye Toprak
, diğer 2'sinin de korumaları olduğu belirlendi. Terör örgütünün silahlı kadın yapılanması YJA-Star'ın da sözde Askeri Konsey üyesi olan ve 1 milyon lira ödüllü turuncu kategoride aranan Toprak, Murat Karayılan
tarafından gönderildiği Şırnak kırsalında 3 yıldır bölge sorumlusu düzeyinde faaliyet yürütüyordu. Teröristin, Tunceli
'nin Ovacık İlçesi
Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un, 20 Eylül 2012'de kaldığı lojmanlara giderken 2 kadın terörist tarafından şehit edildiği saldırıyı da planladığı öğrenildi.