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Giriş Tarihi: 15.9.2021

PKK’ya ağır darbe

Özgür CEBE Özgür CEBE
ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’ya ağır darbe

Sözde Gabar Eyalet sorumlusu Marya Dersim öldürüldü. 1 milyonluk turuncu kategoride aranan terörist, Ovacık Başsavcısı’na suikastın da planlayıcılarından biriydi

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda, geçen 23 Ağustos'ta Eren-13 Operasyonu'nda öldürülen üç teröristten birinin PKK'nın sözde Botan sahası Gabar Eyaleti cephe yönetiminde yer alan "Marya Dersim" kod adlı Saniye Toprak, diğer 2'sinin de korumaları olduğu belirlendi. Terör örgütünün silahlı kadın yapılanması YJA-Star'ın da sözde Askeri Konsey üyesi olan ve 1 milyon lira ödüllü turuncu kategoride aranan Toprak, Murat Karayılan tarafından gönderildiği Şırnak kırsalında 3 yıldır bölge sorumlusu düzeyinde faaliyet yürütüyordu. Teröristin, Tunceli'nin Ovacık İlçesi Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un, 20 Eylül 2012'de kaldığı lojmanlara giderken 2 kadın terörist tarafından şehit edildiği saldırıyı da planladığı öğrenildi.
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PKK’ya ağır darbe
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