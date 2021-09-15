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Giriş Tarihi: 15.9.2021 11:35 Son Güncelleme: 15.9.2021 11:45

SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi

DHA
SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Diyarbakır’da 21 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Diyarbakır'da yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama. Diyarbakır'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sadece 21 sınıfımızda vaka veya yakın temaslı ile yüz yüze eğitime ara vermiş bulunmaktayız" dedi.

Son dakika haberleri... Diyarbakır'a sabah saatlerinde gelen ve valilik binasına geçen Milli Eğitim Bakanı Özer, Vali Münir Karaloğlu tarafından karşılandı.

Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da 19 bin derslik bulunduğu dile getirip, "Sadece 21 sınıfımızda bir vaka veya yakın temaslı nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermiş bulunmaktayız. 19 bin sayısıyla 21'i karşılaştırdığımızda, süreç oldukça kontrollü bir şekilde devam etmektedir. Bu sene okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme iradesinden dolayı Covid vakası nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması gerçekleşmektedir. Bu sınıflarımızda ihtiyaç duyan öğrencilerimize de valilikler kanallarıyla ücretsiz bir şekilde tabletler ulaştırılmaktadır" diye konuştu.

Açıklamanın ardından İl Değerlendirme Toplantısı'na geçildi.

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SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Diyarbakır'da 21 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi
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