PKK oğlunu kaçırdı HDP’nin kapısına dayandı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı Diyarbakır HDP İl Binasında başlattığı oturma eylemi sürerken, benzer bir eylem de İstanbul'da geldi. 3 gün önce İstanbul Arnavutköy'de ikamet eden Sönmez ailesinin 19 yaşındaki çocukları İbrahim Sönmez kayıplara karıştı. Oğlunun PKK Silahlı Terör Örgütü tarafından kaçırıldığını söyleyen baba Faik Sönmez soluğu Beyoğlu'nda bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde aldı.





YARI BAYGIN FOTOĞRAFI GÖNDERİLDİ

Çocukları için 3 gün önce kayıp ihbarı yapan aileye, sosyal medya üzerinden İbrahim Sönmez'in yarı baygın fotoğrafları gönderildi. Baba Faik Sönmez, evladını en son 'Yunus' isimli arkadaşının gördüğünü, Yunus'un anlatımlarına göre kendilerinin tanımadığı üç şahısla konuştuklarını, bu şahısların 'Sizi dağa götürelim' dediğini anlatarak, PKK ideolojisinden bahsettiğini aktardı.





"OĞLUMU GERİ VERİN"

Yaşananlardan sonra ilk olarak HDP Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na giden baba Faik Sönmez daha sonra Beyoğlu'nda bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı binasına giderek evladının içeride tutulduğunu HDP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanıp polislerle birlikte Binaya gidip oğlunun verilmesini istedi. Binada bulunan görevliler öyle bir ismin binada olmadığını polisin aramasına izin vermeyeceklerini söylediler. Çaresiz baba Faik Sönmez Partililere seslenerek "Oğlumu bana geri verin" diyerek evladını beklemeye başladı. Poliste bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ortadan kaybolan İbrahim Sönmez'in HDP İstanbul İl Başkanlığı binasında tutulduğunu belirten yaklaşık 50-60 kişilik yakını binaya girerek arama yapmak istedi. Binaya girmemeleri için geniş güvenlik önlemi alındı. İbrahim Sönmez'in iki ay sonra muayene olup askere gitmeye hazırlandığını kaybolduğu gün hesabına Fatih'ten 200 Dolar para gönderildiği ve sonra ortadan kaybolduğunu söylediler.





Kaybolan İbrahim Sönmez'in yakınları yaklaşık 3 yıl önce bir yakınlarının yine HDP İstanbul İl Başkanlığı binasında alıkonulduğunu ve kendilerinin binaya girerek arka taraftaki camdan diğer binaya kalas konulup üzerinden kaçırılmaya çalışılırken babası tarafından kurtarıldığını kaydettiler.

Oğlunu arayan çaresiz babanın binaya girip oğlunu aramasına izin verilmemesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. HDP İstanbul İl binası önünde uzun süre bekleyen yakınları 4 genci nöbetçi bırakarak savcılığın arama izni verene kadar evlerine döndüler.