‘Velilerin izni olmadan hiçbir işlem yapılmayacak’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu
toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşı programının seyri ve okullarla artan hareketliliğin salgına etkisini değerlendirdiklerini belirtti. Okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasının yeni koşullara uyumla geçtiğini belirten Koca, pilot taramalara ilişkin şu bilgileri verdi: "Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimizin onam formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. En kutsal emanet olan bedenimize kişinin ya da velisinin rızası dışında hiçbir işlem tesis edilmesi mümkün değildir. Konu salgın hastalık bile olsa bu böyledir." Vaka ve kayıplar içindeki aşısız oranının çok yüksek olduğunu vurgulayan Koca, "Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem" dedi.