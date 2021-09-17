10 ilde vaka artış alarmı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İSTANBUL VE ANKARA'DA YÜKSELİŞ VAR:
Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 4-10 Eylül'de Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 oldu. Önceki hafta (28 Ağustos-3 Eylül) Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61, İzmir'de 45.58 olmuştu. Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman
, Kayseri
, Tokat, Sinop olduğunu belirterek, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." ifadesini kullandı.
TOKAT'TA 7 SINIF KARANTİNADA:
Geçen haftaya göre vakaların en çok arttığı 10 il arasnda yer alan Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 sınıfta Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Reşadiye'de bir lisede 6 sınıfın öğrencileri, kaldıkları pansiyonda karantinaya alındı. İlçedeki bir ilkokulda da bazı öğrencilerin Kovid-19'a yakalandığının belirlenmesi üzerine bir sınıf karantinaya alındı.
ADIYAMAN'DA 155 EV KARANTİNADA:
Adıyaman'da kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu. Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 155 ev karantinaya alındı.
AŞILAMA ORANI EN YÜKSEK İLLER TRAKYA'DA
: Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Tekirdağ 3'üncü, Edirne
5'inci, Kırklareli ise 11'inci sırada yer alıyor. Aşılamanın başlamasından bugüne kadar en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Tekirdağ'da 90,5, Edirne'de yüzde 89,7, Kırklareli'nde yüzde 87,8 olarak açıklandı. vaka sayıları geçen haftaya göre Edirne düştü, Kırklareli ve Tekirdağ'da yükseldi. Edirne'de en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz - 6 Ağustos aralığında ulaşılmıştı.
EN ÇOK VAKA RİZE'DE VAR:
Vaka sayısının en fazla olduğu ilk 3 il Rize (488,15), Bayburt (465,14), Kayseri (462,48). En düşük olduğu 3 il ise Aydın (38,60), Muğla (39,47), Antalya (40,46). ANKARA
3. DOZ BIONTECH ANTİKOR DÜZEYİNİ 106 KAT ARTIRIYOR
DOKUZ Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite hastanesindeki sağlıkçılardan 3. doz aşısını Coronavac olanlarda aşıdan en az 7 gün sonra antikor düzeyinin 7.5 kat arttığını, BioNTech olanlarda ise 106 kat arttığının tespit edildiğini söyledi.
28 BİN 118 YENİ VAKA, 262 VEFAT
TÜRKİYE'DE dün test yapılan 343 bin 142 kişiden 28 bin 118'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 249 oldu. Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz" dedi.