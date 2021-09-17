Başsavcılıktan, ’FETÖ’den hükümlü kişinin tedavisi aksatıldı’ iddialarına yanıt

Ancak, hükümlünün sağlık durumu elvermediğinden Adli Tıp Kurumuna gidemeyeceğini beyan etmesi nedeniyle Adli Tıp Kurumu, yerel hastane tarafından yapılmak üzere ek tetkikler istemiş, temin edilecek raporların gönderilmesi ile (kişi bizzat hazır olmadan) bir karar vereceğini bildirmiştir.

Gelinen aşamada, ilgiliye mahallinde yapılacak ek muayene ve tetkik sonuçlarının Adli Tıp Kurumuna iletilmesiyle bilimsel ve tıbbi ölçütler çerçevesinde ve Kanun uyarınca nihai kararı Adli Tıp Kurumu verecektir. İlgili, bu süreçte ceza infaz kurumu dışında tedavisine devam etmektedir. A.Ö'nün tedavi sürecinin ve infaz erteleme işlemlerinin aksatıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."