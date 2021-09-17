Bu yıl 200 bin öğrenci başvurdu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar
, yarışmaya bu yıl 200 bin öğrencinin başvurduğunu söyledi. Kocaeli Gebze
'de TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması
'nda öğrencilerin yaptığı araçları inceleyen Bayraktar, "Otomotivdeki en büyük devrim; şu anda akıllı ve elektrikli araçlar üzerinden dönüyor, hatta en büyük katma değer, akıllı araç teknolojileri üzerinden üretiliyor. Bir anlamda platformların daha önemsizleştiği, yani aracın şasesinin daha önemsizleştiği, araç ne kadar akıllıysa o kadar değerli olduğu bir döneme doğru dünya gidiyor" dedi.
TEKNOFEST'in geometrik artışla büyüdüğüne dikkat çeken Bayraktar, ilk yıl yarışmaya 20 bin öğrencinin başvurduğunu anımsattı. Bayraktar, "İkinci yıl bu 50 bin oldu. Sonra 100 bin oldu, bu yıl artık dünyada açık ara tüm teknoloji yarışma platformlarını geride bırakacak şekilde 200 bin öğrenci başvurdu. 45 binden fazla takım başvurdu. Geleceğe artık çok daha umutla bakabiliyoruz" diye konuştu. AA