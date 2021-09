Etiket fırsatçılarına göz açtırmayacağız

MUHALEFETE NEŞET ERTAŞ'IN SÖZLERİYLE GÖNDERME:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı -Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'nda konuştu: Neşet Ertaş 'a ve nice gönül erine ev sahipliği yapmış Kırşehir'de olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ahi Evran'ın 850'nci doğum yılının 2021 yılı programına UNESCO tarafından alınması çok isabetli olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi dergâhında yetişen Ahi Evran Anadolu 'ya gelmiş, bir süre Kayseri ve Denizli 'de kaldıktan sonra Kırşehir'e gelmiş ve burada vefat etmiştir. Gönül hazinelerimizin insanlığın şifası için 2021 senesini Ahi Evran Yılı ilan ettik. Bu sene aynı zamanda Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli Yılı'dır kardeşlerim, ecdadımız dünyada fetih kabiliyeti yanında devlet kurma yeteneği konusunda da maruftur. Er meydanlarında şehit ve gazilerimizin fedakârlıkları ile kazandığımız zaferleri Yunus Emre'ler ile, Ahi Evran'larla, Hacı Bektaş'larla kalıcı hale getirdik. Ahilik teşkilatı asırlarca bu topraklarda ticaret ve dayanışmanın belkemiği olmuştur. Tarihçiler Anadolu'nun Ahiler sayesinde sosyal ve iktisadi açıdan güçlü bir hale geldiğini ifade eder. İbn-i Sina 'yı anmadan bugünkü tıbbı anlayamayız. Farabi 'yi, Biruni'yi bilmeden matematik konuşamayız. Yusuf Has Hacib 'i, İbn-i Haldun 'u anlamadan siyaset bilimini konuşamayız. Hedeflerimizi bu şekilde büyüteceğiz. İşte bunun için 2023 diyoruz, 2053 vizyonu, 2071 vizyonu diyoruz.Mevlana'ya 'Siz ne yaparsınız?' diye sormuşlar, 'Allah deyip döneriz' demiş. Hacı Bektaş, 'Allah der dururuz' demiş. Ahi Evran'a da aynı soruyu sormuşlar, Ahi Evran, 'Allah der çalışırız' demiş. Bu cevapların hepsi de aynı menzile giden, üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir hikmeti işaret ediyor. Mesela demiri döven bir zanaatkâr o demir ile birlikte nefsini de terbiye eder. Deriyi işleyen bir zanaatkâr Rabbi'ne olan şükrünü de nakşeder. Esnaf da bir muhitin gözü, kulağı, hamisi, yol göstericisidir.Türkiye'de ailesinde esnaf olmayan neredeyse kimseyi bulamazsınız. Bugünkü sanayicilerimizin, işadamlarımızın hikâyesi bir dükkândan başlar. Esnafımızı, milletimizin emaneti, bugün ve yarınımızın teminatı olarak görüyoruz. Dünyayı sarsan, ekonomik açıdan tüm ülkelere darbe vuran bir salgın ile mücadele ediyoruz. Bu millet ne imtihanlardan geçti, ne badireler atlattı. Bizi çimento gibi birbirimize kenetleyen kardeşliğimiz sayesinde her şeyin üstesinden geldik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını birlikte gerçekleştireceğiz.Aldığımız tedbirlerle dünyada en büyük büyüme oranlarına biz ulaştık, ihracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. Kimi ülkeler gibi kenarda hazır paramız olmamasına rağmen bu başarıları yakaladığımıza özellikle dikkat çekmek istiyorum. Hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz. Maliyetleri düşürmek ve fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Her ne kadar ülkemizde kökünü kurutamadığımız kadrolu felaket tellalları karamsarlık yaymak için uğraşsa da sizler samimi gayretlerimizi biliyorsunuz.SALGININ esnafımızın üzerindeki yükünü hafifletmek için önlemler aldık. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketimizi devreye aldık. Kredi ve kefalet kooperatifi ortağı esnafımızın borçalarını 2 sene erteledik. 2020'de esnafın kullandığı kredi miktarı 43 milyar TL, kredi kullanan esnaf sayısı 985 bine yaklaştı. Kapanma tedbirleri sürecinde yaşanan kayıpları karşılamak için 4.3 milyar TL'lik ödeme yaptık. Ödenemeyen kredilere mücbir sebep nedenini ekledik. 5 milyar TL'den fazla hibe verdik. Neşet usta mekânı cennet olsun diyor ki: Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde kimseden utanmaz... Türkiye'nin ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz.(Erdoğan) Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. Şeker pancarı alım fiyatı 336 liradan 420 liraya yükselmiştir. Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden alım fiyatımızın hayırlı olmasını diliyorum.Programda, ahilikte önemli bir yeri olan şed kuşatma töreni de canlandırıldı. Kalfalıkta üç yıl çalıştıktan sonra ustalık almaya hak kazananlar için yapılan tören ilgiyle izlendi.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, programa katılan bazı çocukları sahneye davet ederek onlarla bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Ahi Evran Yılı münasabetiyle Türkiye genelinde gerçekleşen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket verdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esnaf Buluşması'nda Hatay'dan Behzat Böke'ye 'Yılın Ahisi' ödülünü verdi.