Ödülü bırak başkan, çamur akan suya bak! Başkentte çamurlu su skandalı

Salih Kenan: Mansur Yavaş güdül ziyaretinde muhtarlara, "Biz sizlerin parasıyla Ankara'yı idare ediyoruz. İstediğiniz zaman bize ulaşacaksınız" demişti ancak defalarca aradık ulaşamıyoruz. Hangi çağda yaşıyoruz? Biz ne desek faydası olmuyor. Havalar sıcak olunca hiç su gelmiyor. Günde 2 saat su akıyor. Her tarafımız su kaynağı ama sağlıklı su içemiyoruz. Hayvancılık geriledi, eskisi gibi tarım yok. Biz su bulamıyoruz ki hayvanlara nasıl su verelim. Çok güzel üzüm bağlarımız vardı susuzluktan yabani hayvanlara bıraktık. Allah sizden razı olsun sizi bize Allah gönderdi.