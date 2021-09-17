Rize koronavirüs vaka haritasında 100 binde 614.18 ile lider

Rize Valisi Kemal Çeber geçtiğimiz haftalarda yaz sezonunun bitmesiyle vakaların normale dönmesini beklediklerini söylemişti. Yaz sezonunun bitmesiyle turist ve dışarıdan gelen çay çiftçilerinin dönmesiyle vakaların normal düzeye gerileyeceğini söyleyen Vali Çeber "Yani bu tarihlerde bu sayıların olabileceğini düşünüyorduk. Rize'nin kendine özel kültürel, coğrafi, fiziki özellikleri var. Rize çok dar bir alanda, çok sıkışık yaşanan bir kent. Bulunduğumuz mevsimlerde Rize'nin en yoğun insan nüfusunun bir arada olduğu mevsimler. Rize'nin normal nüfusu 348 bindir. Ama bizim dışarıdan gelen hemşehrilerimiz, çay sezonu için gelen müstahsillerimiz, çay işçilerimiz, yarıcılarımız, birbirinden güzel Rize yaylalarına turizm amacıyla gelen konuklarımız nedeniyle yaklaşık 800 bin nüfusun son bir buçuk aydır bu dar coğrafyada yaşadığı bir dönemdi. Malumlarınız geçen sezonu bu sorunu, bu düzeyde yaşamadık. Çünkü tüm kontrol devletteydi. Şimdi devlet ile birlikte vatandaşta kontrol ediyor. İkisini bir arada yürütüyoruz, artı aşılarımız da var. Dolayısıyla bu noktada sanıyorum bazı davranış farklılıkları oldu" ifadelerini kullanmıştı.

VAKA SAYILARINDA BİRİNCİLİKTEN DÜŞÜŞ YOK

İnsanların gerekli tedbirlere dikkat etmediklerini dile getiren Zeki Koç isimli vatandaş "Vaka sayılarında düşüş var ama 1.likten düşüş yok. Şuan parkta oturuyoruz ama bazı vatandaşlar maske takmıyor. Önem vermiyorlar Covid-19'a. Durum iyi değil. Vatandaşların maskelerini takması lazım. Kalabalıkta oturmayacak. Kahvehanelere, kafeteryalara gitmeyecek. Temiz hava alacak" dedi.

Kendisinin aşılarını olduğunu ve halkın tedbirlere uyması gerektiğini belirten Hızır Şahin adlı vatandaş "Maske takmıyoruz. Kalabalık, topluluk mahvediyor bizi. Rize'de salgın arttı çok üzülüyorum. Korumuyoruz kendimizi o yüzden de artıyor. Korunmamız lazım, aşımızı olmamız lazım. Ben 3. Doz aşımı oldum, 4. aşımı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Nurcan Arslan isimli bir başka vatandaş ise herkesi aşı konusunda duyarlı olmaya davet ederek "Hiç kimse dikkat etmiyor, o nedenle de çok hızlı yayılıyor. Ben aşımı vurdurdum ama vurdurmak istemeyenler var. Tanıdıklarımdan virüs nedeniyle hayatını kaybedenler olmadı ama hasta olanlar çok oldu tabi. Herkes aşısını vurdursun, mesafeye ve maskeye dikkat etsinler. Hiç dikkat etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA/SABAH