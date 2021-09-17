Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ’cü hakim ve polisler tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde terör örgütü üyesi mensuplarının faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

EKİPLERİ HAREKETE GEÇİREN İHBAR

Urla ilçesi Yağcılar Mahallesi Sahil bölgesinde 15 Eylül 2021 tarihinde bir grup FETO üyesi ve ailesinin deniz yoluyla Yunanistan'a kaçacağı ihbarını alan ekipler harekete geçti.

ZANLILARA SUÇÜSTÜ

İl Jandarma ve Urla İlçe Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla Yağcılar Mahallesi sahil hattında hükümlü olarak aranan eski emniyet amiri M.F.C., eski komiser yardımcısı M.G. ile eski sağlık teknikeri eşi T.G., ve kovuşturması devam eden eski hakim M.K., eski gümrük memuru A.M.D. ile öğretmen S.D., deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan 4 ' ü erkek, 2'si kadın şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eski Gümrük memuru A.M.D. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.