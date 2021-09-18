Akıllı tarım atölyeleri festivalin gözdesi olacak

Türkiye'nin ilk tarım ve teknoloji temelli eğitim müfredatına sahip sosyal projesi ve eğitim hareketi olan Akıllı Tarım Atölyeleri (ATA), TEKNOFEST
'te ziyaretçileriyle buluşacak. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin teknoloji iştiraki TARNET'in markası olan ATA, tarımın sorunlarına ve verimlilik ihtiyaçlarına çözümler üretmek için 24 ayrı başlıkta tarımı ve teknolojiyi birleştirerek uygulamalı eğitimler veriyor.
Elektronik kitleriyle tarımda verimlilik formülleri üreten ATA Projesi, aynı zamanda Tarım Teknolojileri Etkinlik Kitabı ile de bu alanla hiç temas etmemiş kitlelerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Okulların açılmasıyla Ankara
ve Burdur
'da faaliyetlerine başlayan atölyelerin, teknolojik tarım laboratuvarlarında, topraklı ve topraksız tarım yapılırken, otomasyon kitleriyle kurulabilen seraları da atölye isteklilerine sunuluyor. Farklı yaş grupları ve bilgi seviyelerine uygun eğitimleri bulunan atölyelerde, ziyaretçilere farklı tecrübelerle tarım teknolojilerini anlatacak ve sürpriz hediyeler dağıtacak. ATA kutu oyunlarıyla da ziyaretçiler keyifli dakikalar geçirecek.