Ankara’da çamurlu su skandalı! AK Partili Mehmet Yılmazer’den tepki

Mehmet Yılmazer; Mansur Yavaş'ın, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" ve "Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı" dediğini, ancak Ankara'nın bazı ilçelerinde su sıkıntısı yaşandığını söyledi.

YILMAZER: VATANDAŞLAR, SUYUN BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ÇAMUR RENGİNE DÖNDÜĞÜNÜ SÖYLÜYOR"

Mehmet Yılmazer, şunları söyledi:

"Ankara'da Gölbaşı ve Nallıhan ilçelerinin ardından Güdül ilçesinin Yelli Mahallesi'nde de 'su skandalı' yaşandığı ortaya çıktı. Son iki yıldır sabah 1, akşam 1 saat su verilen mahallede, şebekenin açıktan gelmesi nedeniyle vatandaşlar çamur gibi akan suyu kullanmak zorunda kalıyor."

"Vatandaşlar, doldurdukları bidonlardaki suyun birkaç gün içinde çamur rengine döndüğünü söylüyor."

"Seçim öncesi vaatlerinde 'Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz' ve 'Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı' ifadeleriyle halktan oy isteyen Yavaş'a seslenen mahalleliler, iki yıldır sağlıklı suya hasret yaşadıklarını ifade etti."

ERDOĞAN: "ARTIK İLLERDE SULAR AKMIYOR SULAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşmuştu. Erdoğan, muhalefet partilerinin olduğu belediyelerde yaşanan uygulamaları eleştirmiş ve "Artık illerde sular akmıyor sular" demişti.

Erdoğan, muhalefet partilerini eleştirerek, "Bunların bırakın ülkeyi, ellerinin altındaki belediyeleri dahi yönetme becerilerinin olmadığına yine bu süreçte hep birlikte şahit olduk. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin, taahhütlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Çöp toplamadan şehir içi ulaşımına, kültür-sanattan çevreye kadar hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getiremeyen bir beceriksizlikle muhatabız. Çok daha vahimi, muhalefetin bu acı gerçeklerle yüzleşmek, kendilerini sigaya çekmek yerine sağa sola saldırarak, suçlarını örtme çabasındalar. Elbette her insan beşerdir, hata da yapar yanlışa da düşer ama insanı diğer varlıklardan ayıran en temel haslet, Allah'ın ona bahşettiği akıl ve vicdandır" demişti.