CHP’li İdil Zaman’dan tepki çeken paylaşım: Çarşaflı kadınlar ile dalga geçti

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında CHP'li Edremit Belediyesi ve ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) tarafından düzenlenen törende, çarşaf içindeki kadının zincire vurulduğu görüntüler tepkilere neden olmuştu.

CHP’li başkandan tepki çeken paylaşım | Video

CHP'Lİ BAŞKANDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

O görüntüye tepkiler dinmemişken, CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı İdil Zaman'dan çarşaflı kadınlarla dalga geçen bir paylaşım geldi.