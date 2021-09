ESTİ geldi, dar gelirlinin havuz keyfi bitti!

Bu güne kadar belediye şirketlerinin yönetim kurullarına yaptığı ballı atamalarla sık sık gazete manşetlerini süsleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kısa adı BAL olan Bornova Anadolu Lisesinden arkadaşı Hüseyin Egeliye kıyak yapmak için binlerce dar gelirli ailenin çocuğunu yüzme eğitiminden mahrum bıraktı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında alınan genel kurul kararı ile Soyer'in arkadaşı Egelinin sahibi olduğu Ege Su Sporları Tenis İhtisas Spor Kulübü (ESTİ), Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği bünyesine dahil edildi. Egeli de Soyer'in talimatı ile derneğin yönetim kurulu üyesi oldu.

ESTİ'Lİ SPORCULARA TAHSİS EDİLDİ

Ardından da geçtiğimiz yıllarda yüzme bilmeyen çocuklar için yaz spor okulları bünyesinde yüzme kurslarının yapıldığı Celal Atik Spor Salonu bahçesindeki yüzme havuzu ESTİ'den belediye spor kulübüne geçen değişik yaş gruplarındaki kadın ve erkek su topu oyuncularına tahsis edildi. Yüzme havuzundan sadece ESTİ'li sporcuların yararlanıyor olması kulüp içinde de sıkıntı yarattı. Kulübün başka branşlardaki lisanslı oyuncularının bile havuza girmesi Hüseyin Egeli tarafından yasaklandı.

TADİLAT YAPILDI

Bu arada kış aylarında tadilat yapılarak yüzmeyi yeni öğrenen çocukların eğitim aldığı havuzun derinliği 1 metre 40 santimden 2 metreye çıkarıldı. Geçtiğimiz yıl pandemi gerekçesi ile açılmayan yüzme kurslarının bu yıl açılmasını bekleyen binlerce aile havaların ısınması ile birlikte büyük hayal kırıklığı yaşadı. Celal Atik Spor Salonu bahçesinde dar gelirli ailelerin çocukları için düzenlenen yüzme kursları bu yıl da yapılmadı. Çocuklarını yüzme kurslarına göndermek isteyen çok sayıda aile yaşananlara tepki gösterdi.

ENGELLİLER DE EĞİTİM ALAMADI

Yaşananlardan sadece Kadifekale, Eşrefpaşa, Çimentepe, Basmane, Tepecik gibi semtlerde yaşayan dezavantajlı ailelerin çocukları değil down sendromlular da nasibini aldı. Her yıl yaz aylarında down sendromlu çocuklara haftada 1 gün küçük havuzda verilen yüzme eğitimi de yasaklara takıldı. Celal Atik Yüzme Havuzunu dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara kapatan Büyükşehir Belediyesi kentin iki ayrı noktasında portatif yüzme havuzu kursa da vatandaşlardan gelen tepkinin önüne geçemedi. Havuzdan sadece ESTİ'li sporcuların yararlanıyor olması skandal olarak nitelendirildi.