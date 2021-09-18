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Giriş Tarihi: 18.9.2021 15:19 Son Güncelleme: 18.9.2021 15:19

Köstence’ye “Selam Olsun”

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Köstence’ye “Selam Olsun”

Yunus Emre’nin vefatının 700. Yıl dönümü münasebetiyle 2021 yılının UNESCO tarafından “Yunus Emre Yılı”, Cumhurbaşkanlığımız tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak anılması kararına istinaden yurt dışındaki merkezlerinde birçok etkinliğe imza atan Yunus Emre Enstitüsü, bu kapsamda düzenlediği “Selam Olsun” projesinin sekizinci ayağında Romanya’nın Karadeniz kıyısında bulunan Köstence’de bir dizi etkinlik düzenlendi.

Yunus Emre'yi anmak ve ortak bir medeniyeti paylaştığımız ülkelerde, kültürel ve tarihsel bağımızı sanat ile pekiştirmeyi amaçlayan proje kapsamındaki etkinlikler Romanya'da Köstence ve Bükreş'te gerçekleştiriliyor.

KÖSTENCE'DE ÇİFTE MUTLULUK

Romanya'nın Köstence şehrinde katılımcılarla buluşan proje ilgiyle takip edildi. Etkinlikte ayrıca Yunus Emre Enstitüsü'nde sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Program, Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul ve Köstence Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Tuna Balkan'ın yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri ve Türk kültürüne ilgi duyan Köstencelilerin katılımıyla gerçekleştirildi.


Etkinlikte, açış konuşmalarına müteakip Romanya Demokrat Türk Birliği "Delikanlılar" halk oyunları ekibinin sergilediği folklor oyunlarıyla birlikte Yunus Emre'nin evrensel ve insanlığa dair mesajlarını içeren seçilmiş şiirleri de Enstitü sanatçısı ve sunucu Mert Talat Dilekçioğlu tarafından seslendirildi. Ardından tiyatro sanatçısı Abdülaziz Öktem tarafından öğrencilere yönelik icra edilen animasyon gösterilerinin yanı sıra geleneksel Türk tiyatrosundan Karagöz-Hacivat canlı performans olarak sergilenirken ressam Aimer Bolat tarafından düzenlenen ebru atölyesinde ise bu sanatı tecrübe etme fırsatı bulan miniklerin ortaya koyduğu ürünlerle birlikte Yunus Emre'nin "4 Kapı 40 Makam" felsefesinden yola çıkılarak hazırlanan yapbozlar çocuklara hediye edildi. Etkinlik, Köstence halkı tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

SON DURAK BÜKREŞ

Son durağı Bükreş olan proje, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenecek etkinliklerin ardından sona erecek.

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Köstence’ye “Selam Olsun”
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