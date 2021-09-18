Köstence’ye “Selam Olsun”

Yunus Emre'yi anmak ve ortak bir medeniyeti paylaştığımız ülkelerde, kültürel ve tarihsel bağımızı sanat ile pekiştirmeyi amaçlayan proje kapsamındaki etkinlikler Romanya'da Köstence ve Bükreş'te gerçekleştiriliyor.

KÖSTENCE'DE ÇİFTE MUTLULUK

Romanya'nın Köstence şehrinde katılımcılarla buluşan proje ilgiyle takip edildi. Etkinlikte ayrıca Yunus Emre Enstitüsü'nde sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Program, Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul ve Köstence Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Tuna Balkan'ın yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri ve Türk kültürüne ilgi duyan Köstencelilerin katılımıyla gerçekleştirildi.