Köstence’ye “Selam Olsun”

Yunus Emre'yi anmak ve ortak bir medeniyeti paylaştığımız ülkelerde, kültürel ve tarihsel bağımızı sanat ile pekiştirmeyi amaçlayan proje kapsamındaki etkinlikler Romanya'da Köstence ve Bükreş'te gerçekleştiriliyor.
KÖSTENCE'DE ÇİFTE MUTLULUK
Romanya'nın Köstence şehrinde katılımcılarla buluşan proje ilgiyle takip edildi. Etkinlikte ayrıca Yunus Emre Enstitüsü'nde sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Program, Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul ve Köstence Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Tuna Balkan'ın yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri ve Türk kültürüne ilgi duyan Köstencelilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Etkinlikte, açış konuşmalarına müteakip Romanya Demokrat Türk Birliği "Delikanlılar" halk oyunları ekibinin sergilediği folklor oyunlarıyla birlikte Yunus Emre'nin evrensel ve insanlığa dair mesajlarını içeren seçilmiş şiirleri de Enstitü sanatçısı ve sunucu Mert Talat Dilekçioğlu tarafından seslendirildi. Ardından tiyatro sanatçısı Abdülaziz Öktem tarafından öğrencilere yönelik icra edilen animasyon gösterilerinin yanı sıra geleneksel Türk tiyatrosundan Karagöz-Hacivat canlı performans olarak sergilenirken ressam Aimer Bolat tarafından düzenlenen ebru atölyesinde ise bu sanatı tecrübe etme fırsatı bulan miniklerin ortaya koyduğu ürünlerle birlikte Yunus Emre'nin "4 Kapı 40 Makam" felsefesinden yola çıkılarak hazırlanan yapbozlar çocuklara hediye edildi. Etkinlik, Köstence halkı tarafından büyük ilgi ile karşılandı.
SON DURAK BÜKREŞ
Son durağı Bükreş olan proje, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenecek etkinliklerin ardından sona erecek.