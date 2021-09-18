RTÜK, Türkçeyi en doğru, güzel ve anlaşılır kullanan yayıncıları ödüllendirecek

RTÜK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı, "Dünya Dili Türkçe" seferberliğinden sonra ilan edilen "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" çerçevesinde önemli bir etkinlik düzenliyor.

Yayınlarda Türkçenin doğru, güzel ve anlaşılır kullanımına azami önem veren RTÜK, yayın hizmetlerinde dil kullanımı hususunda sadece denetleme yapmakla yetinmeyerek, aynı zamanda Türkçenin görsel-işitsel medyada doğru kullanılmasını sağlamak için çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Bu kapsamda "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi'ni" hayata geçiren RTÜK, bu yılın başında ise, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında Türk Dil Kurumu (TDK) ile görsel-işitsel medyada Türkçenin doğru ve güzel kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

RTÜK, görsel ve işitsel medya alanında Türkçenin doğru, güzel ve anlaşılır kullanımını teşvik etmek amacıyla çeşitli kategorilerde "güzel ve doğru Türkçe kullanımına" yönelik ödüller vermeyi kararlaştırdı.

Yayın kuruluşlarına çağrıda bulunan Üst Kurul, ödül almaya aday gösterilecek programların adlarının ve yayın tarihlerinin, 30 Eylül 2021 tarihi mesai bitimine kadar iletilmesini istedi.

Yayın kuruluşları, aday programlarını "turkceodulleri@rtuk.gov.tr" adresine internet üzerinden iletebilecek.

Bildirilen programlar, RTÜK'te kurulacak Türkçe konusunda Türkiye'nin önde gelen uzman isimlerin yer alacağı seçici kurul tarafından incelenerek, nihai karar verilecek ve ödül alan yayıncılar düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.