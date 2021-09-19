Başkan Erdoğan’ın sözlerini çarpıttılar! AK Partili Dağ tepki gösterdi: “Kasıtlı ve kötü niyetlerle yapılmıştır”

BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT VERDİ

ABD ziyareti öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun bu cümlelerine yanıt verdi. Başkan Erdoğan cevabında, "Hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun bir şekilde öyle bir yalan atıyor ki bir sene içinde Türkiye'de bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun? Şu anda bizim üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar hiçbir dönemde atılmış değil. Gayet başarılı bir şekilde yürüyor" dedi.