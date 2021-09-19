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Giriş Tarihi: 19.9.2021

Bozcaada açıklarında korkutan kaza

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Bozcaada açıklarında korkutan kaza
Rusya'dan Mısır'a giden buğday yüklü gemiyle Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan aldığı fosfatla Samsun'a gitmekte olan geminin, Çanakkale Bozcaada açıklarında birbirleriyle sürtüşmesi sonucu gemi kazası meydana geldi. Bölgeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede deniz kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yapacak, gemilerdeki hasarın tespiti için çalışacak. Clipper Como isimli gemi, Çanakkale VTS koordinasyonunda, "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile KIYEM-1 botunun refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.
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Bozcaada açıklarında korkutan kaza
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