Erdoğan’ın BM’de reform önerilerine büyük destek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Kurulu öncesinde, BM Plaza'da düzenlediği "Kovid-19 Sonrası Dönemde Güvenin Yeniden İnşası ve Umudun Tazelenmesi: Türkiye'nin Uluslararası Düzene Bakış Açısı" başlıklı panelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitapta da yer alan, BM'ye ilişkin somut reform önerileri tartışıldı. Panele katılan ABD Dışişleri Bakanlığı
eski danışmanı Rich Outzen
"BM Güvenlik Konseyi
'nin 5 daimi üyesinin, kendi ulusal çıkarları peşinde koşmaları, BM'nin uluslararası fayda kavramını ihlal ediyor" derken SETA Washington DC Araştırma Direktörü Dr. Kılıç Buğra Kanat "Güvenlik Konseyi
işlemez hale geldiğinde, bu durumun, BM'nin diğer tüm organlarına sirayet ettiğini anlamalıyız. Güvenlik Konseyi'ndeki problem, Ürdün
'deki bir mülteci kampına kadar sirayet ediyor" diye konuştu.