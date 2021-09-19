İstanbul’da yakalanan gri listedeki DHKP/C’li terörist Kerim Kaya tutuklandı

İstanbul'da yasa dışı terör örgütü DHKP-C'ye operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nin Gri Kategorisi'nde yer alan Kerim Kaya, Esenyurt'ta saklandığı Hücre Evi'nde yakalandı ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçundan ötürü tutuklandı.

SUİKAST VE İNTİHAR SALDIRILARI PLANLIYORDU



6 farklı suçtan aranması olan Kerim Kaya'nın yasa dışı terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Silahlı Kanadı" içerisinde faaliyet yürüttüğünün belirlendiği ve güvenlik güçleri, devlet yönetim kademelerindeki görevliler, siyasi parti yöneticileri, örgütsel davalara bakan hakim ve savcılara yönelik suikast veya intihar saldırıları şeklinde terör saldırıları arayışı içerisinde olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

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