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Giriş Tarihi: 19.9.2021 13:40 Son Güncelleme: 19.9.2021 14:32

İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKP/C'li terörist Kerim Kaya tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da yakalanan gri listedeki DHKP/C’li terörist Kerim Kaya tutuklandı

İçişleri Bakanlığı’nın Terör Arananlar Listesi'nin Gri Kategorisi’nde yer alan DHKP-C Üyesi yakalandı ve tutuklandı. Tutuklanan teröristin örgütün silahlı kanadı içerisinde faaliyet yürüttüğü ve devlet yönetim kademelerindeki görevliler ve örgütsel davalara bakan hakim ve savcılara yönelik suikast ve intihar saldırıları şeklinde terör saldırıları arayışı içinde olduğu öğrenildi.

İstanbul'da yasa dışı terör örgütü DHKP-C'ye operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nin Gri Kategorisi'nde yer alan Kerim Kaya, Esenyurt'ta saklandığı Hücre Evi'nde yakalandı ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçundan ötürü tutuklandı.

SUİKAST VE İNTİHAR SALDIRILARI PLANLIYORDU

6 farklı suçtan aranması olan Kerim Kaya'nın yasa dışı terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Silahlı Kanadı" içerisinde faaliyet yürüttüğünün belirlendiği ve güvenlik güçleri, devlet yönetim kademelerindeki görevliler, siyasi parti yöneticileri, örgütsel davalara bakan hakim ve savcılara yönelik suikast veya intihar saldırıları şeklinde terör saldırıları arayışı içerisinde olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

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İstanbul'da yakalanan gri listedeki DHKP/C'li terörist Kerim Kaya tutuklandı
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