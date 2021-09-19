Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına HDP’den yanıt! İmralı’yı işaret ettiler

"ÇÖZÜMÜN ASIL MUHATABI İMRALI'DIR"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Temelli, "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır." dedi.