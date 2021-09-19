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Giriş Tarihi: 20.9.2021 05:08 Son Güncelleme: 20.9.2021 05:10

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına HDP'den yanıt! İmralı'yı işaret ettiler

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına HDP’den yanıt! İmralı’yı işaret ettiler

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda kürt sorununa değinmiş ve sorunun HDP ile birlikte çözülebileceğini savunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu önerisine eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den yanıt geldi. Temelli, "Asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen günlerde katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gizli ittifak ortağı HDP ile inişli çıkışlı dönemlerden geçen Kılıçdaroğlu kürt sorununa değindi.

KILIÇDAROĞLU'NA HDP'DEN CEVAP

Kürt sorunun HDP ile çözülebileceğini savunan CHP Genel Başkanı bu açıklamaları ile gerilen ilişkilerini normale çekmeye çalışırken, eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den bu öneriye cevap geldi.

"ÇÖZÜMÜN ASIL MUHATABI İMRALI'DIR"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Temelli, "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır." dedi.

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına HDP'den yanıt! İmralı'yı işaret ettiler
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