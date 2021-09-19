Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına HDP’den yanıt! İmralı’yı işaret ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen günlerde katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gizli ittifak ortağı HDP ile inişli çıkışlı dönemlerden geçen Kılıçdaroğlu kürt sorununa değindi.
KILIÇDAROĞLU'NA HDP'DEN CEVAP
Kürt sorunun HDP ile çözülebileceğini savunan CHP Genel Başkanı bu açıklamaları ile gerilen ilişkilerini normale çekmeye çalışırken, eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den bu öneriye cevap geldi.
"ÇÖZÜMÜN ASIL MUHATABI İMRALI'DIR"
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Temelli, "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır." dedi.