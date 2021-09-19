Önce şehri sonra kampüsü tanıyın

Koronavirüs salgını kapsamında 1.5 yılı aşkın süredir uzaktan eğitim veren üniversiteler de açılmaya başladı. Geçen yıl bir yükseköğretim programına yerleşmesine rağmen sürekli evde olan öğrencilerle, bu yıl bir bölüme yerleşen öğrenciler ilk kez yüz yüze eğitime başlayacak. Ancak uzmanlar, uzun süre evde kalan gençleri ve ailelerini uyum ve adaptasyon sorunlarına karşı uyarıyor. Öğrenciler uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime dönmek istemeyebilir. Okuldan, derslerden, insanlarla iletişim kurmaktan uzak kalabilir. Özellikle de yeni üniversiteye başlayıp ailesinden uzakta üniversite okuyan öğrencilerin okula ve gideceği şehre alışma süreci onları biraz zorlayabilir. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Psikolog Hale Kahyaoğlu
Çakmakcı, çevrimiçi eğitime ve iletişime alışan öğrencilerin yüz yüze eğitimi tedirginlikle karşıladıklarını belirterek bu durumun normal olduğunu söyledi. Çakmakcı kampüs hayatına uyum sağlamak için gençlere ve ebeveynlerine şu önerilerde bulundu:
GİTTİĞİNİZ ŞEHRİ TANIYIN:
Öğrenciler öncelikle gittikleri şehri tanısınlar, gezsinler. Ardından okulun kampüsünü gezsinler. Çünkü orası onların yaşam alanı olacak.
AİLE ÖZLEMİ SORUNU:
Öğrencilerin sorunlarından biri de aile ve memleket özlemi olacaktır. Sık sık ailelerinin yanına gitmeyi önermiyoruz. Akademik hayatlarından geri kalabilirler.
ÇOCUĞUNUZU ÇOK SIK ÇAĞIRMAYIN:
Aileler de buna çok dikkat etmeli ve çocuklarını sık sık memlekete çağırmamalıdır. Öğrenciler ailelerini her gün görüntülü arayarak özlemini giderebilir.
HER ZAMAN TAKİP EDİN:
Öğrenci yerine aileler çocuklarını ara ara ziyaret edebilir. Bunun dışında uzaktan da olsa öğrenciyi takip etmeleri son derece önemli.
DEPRESYON BELİRTİLERİ:
Öğrenci daha ilk haftada okulu bırakmak isteyebilir. Ona, acele karar verilmemesi gerektiği belirtilmeli. Gerekirse psikolog ya da rehberlik desteği alınmalıdır.
KADEMELİ DERS PROGRAMI:
Akademik hayata alışmak için öğrenciler kademeli ders programı hazırlayabilir. İlk hafta 2 saat, ikinci hafta 3, üçüncü haftada 4 saat ders çalışma şeklinde olabilir.
ÇOCUKLARINIZI BAŞIBOŞ BIRAKMAYIN
Bazı gençler, aile ortamının yokluğunda, uyuşturucu, alkol gibi alışkanlıklara başlayabilir. Öğrenciler bu noktada zararlı ortamlardan kendini uzak tutmalıdır. Hemen 'Biz özgürleştik' deyip hayatlarını kötü etkileyecek şeylere bulaşmasınlar. Aileler de çocuklarını takip etsinler.