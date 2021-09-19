Son dakika! Başkan Erdoğan’dan New York’ta önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu salonda bu hakikatlere hep birlikte bir kez daha şahit oluyoruz. Mevla şu dayanışmamızı dahim eylesin. İnsanlık son 2 yıldır koronavirüs salgını sebebiyle sancılı günler geiyor. Eğitimden sağlığa, ticaretten istihdama kadar her alanda zorluklar yaşanıyor.

Bu musibetin de üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz. Aşıya erişim arttıkça inşallah bu hastalık zamanla etkisini yitirecektir. Kovid-19 salgını küresel sistemdeki eşitsizlikleri açık ve net şekilde ortaya koymuştur.

Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı bakım evlerinden hepimizin içini yakan görüntülerin yansıdığı vahim durumlarla karşılaştık. Hala ilk doz aşıya ulaşamayan yüz milyonlarca insan var. Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik.

Türkiye olarak elimizdeki imkanları insanlık için seferber ettik, kendi aşımız Türkovac'ı da tüm kardeşlerimizin, tüm insanlığın hizmetine sunacağız. İnsanlık olarak koronavirüsten daha sinsi bir virüs ile mücadele ediyoruz. İslam düşmanlığı virüsü hızlı bir şekilde yayılıyor.

Birçok ülkede inancından dilinden kılık kıyafetinden dolayı Müslümanlar ötekileştiriliyor. İslam düşmanlığının farklı toplumlarda kök saldığını görüyoruz. Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele ediyoruz.