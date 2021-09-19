‘Şovmenlerin yönlendirmesiyle fikir belirlemeyin, kendiniz olun’

Başkan Erdoğan, önceki günkü Mersin
ziyaretinde 81 ilden üniversite kazanan gençlerle bir araya geldi. Gençlere nasihatlerde bulunan Erdoğan, sosyal medya
manipülasyonlarına dikkat çekti:
Medya ve sosyal medya gibi büyük kısmı yalanla dolu manipülasyon araçlarıyla popüler sanatçı, şovmen, bu türden kişilerin yönlendirmesiyle asla fikir ve tutum belirlemeyin. Önce kendiniz olun, kendinizi tanıyın. Medeniyet ve kültür ikliminizi tanıyın, ondan sonra fikri ve siyasi safınızın adını koyun.
Benim sosyal medyayla hiç işim yok. Ondan dolayı çok rahatım. Çünkü sosyal medya şu anda toplumumuzun en önemli tahrik unsurudur. Derslerimize daha çok çalışalım ve bu sosyal medya belasından mümkün olduğunca sıyrılalım.
Çok rahat olun. Sosyal medyayla ilgili attığımız adım gençliğimizi çok daha huzurlu, rahat hale getirmek, kendisini tamamıyla derslerine vermesini sağlamak için.
Kripto paraya
açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Hakan TEKİN