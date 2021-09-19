Yangında yaralanan hayvanlar yeni yuvalarına kavuştu

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde ve Marmaris
'te temmuz ayında çıkan orman yangınlarında ağır yaralanan kuzu, boğa, keçi, inek ve eşek gibi hayvanlar, tedavilerinin ardından Bursa
'nın Nilüfer
ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği
'ne getirildi. Hayvanlar, gönüllüler ve Hayvan Hakları Federasyonu
(HAYTAP) yetkilileri tarafından müzik ve lezzetli mamalarla karşılandı. Koruma altına alınan hayvanların bir kısmının tedavisi sürerken, iyileşenler ise yeni yaşam alanlarına alındı.
'ÖZGÜRCE YAŞAYACAKLAR'
HAYTAP Antalya Temsilcisi Fatma
Gök, hayvanların çoğunluğunun ölmek üzereyken bulunduğunu, 24 saat süren yoğun bakımların ardından hayata döndürüldüklerini anlattı. Gök, "Artık onların evi burası. Ömürlerinin sonuna kadar bu çiftlikte yaşayacaklar ve bakımları HAYTAP tarafından üstlenilecek. Onları müzikle ve birbirinden lezzetli yiyeceklerle karşıladık. Mutlulukları hareketlerine yansıdı. Onlar da bizler gibi neşeliydi" dedi.