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Haberler Gündem Haberleri 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 20.9.2021

15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

HALİT TURAN HALİT TURAN
15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İki ayrı operasyonda 15 terörist öldürüldü. Sıkışan örgütün, kaçışları engellemek için “yalanları artırın” talimatı verdiği ortaya çıktı

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi. Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında da 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile öldürüldü. Diğer taraftan operasyonda teslim olan bir terörist, "Üzerimizdeki baskıyı kaldırmak için eylem yapmış gibi rapor veriyoruz. Onlar da bu raporu daha da abartarak diğer bölgelerdeki teröristlere aktarıyor. Sonra biz bile şaşırıyoruz kendi söylediklerimize" sözleriyle örgütün çaresizliğini gözler önüne serdi. Bu arada ikna yoluyla bölücü örgütten kaçan 5 PKK'lı daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
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15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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