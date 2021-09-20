15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye
'nin kuzeyindeki Barış Pınarı
bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi. Siirt Pervari Herekol Dağı
kırsalında da 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile öldürüldü. Diğer taraftan operasyonda teslim olan bir terörist, "Üzerimizdeki baskıyı kaldırmak için eylem yapmış gibi rapor veriyoruz. Onlar da bu raporu daha da abartarak diğer bölgelerdeki teröristlere aktarıyor. Sonra biz bile şaşırıyoruz kendi söylediklerimize" sözleriyle örgütün çaresizliğini gözler önüne serdi. Bu arada ikna yoluyla bölücü örgütten kaçan 5 PKK'lı daha güvenlik güçlerine teslim oldu.