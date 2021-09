ABD’li yatırımcılarla önemli buluşma

Başkan Erdoğan, ABD "de Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından New York 'un en prestijli restoranlarından biri olan Cipriani'de düzenlenecek "11. Türkiye Yatırım Konferansına" katılarak burada Amerikalı yatırımcılara hitap edecek. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'taki Gallery 23'te "Amerikalı Osmanlılar" ve "Efsanelerle Ayasofya " adlı iki sergi düzenlenecek. 19-25 arasında gerçekleştirilecek "Amerikalı Osmanlılar" sergisi, 19. yüzyılın ortalarından itibaren ABD'ye gitmiş ve zamanla orada kendi has bir dünya kurmuş Osmanlı vatandaşlarının izini sürecek. 19-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Efsanelerle Ayasofya" sergisi ise 1.500 yıla yaklaşan geçmişiyle Ayasofya'ya farklı bir açıdan bakmayı sağlayacak bir zaman yolculuğu sunacak.