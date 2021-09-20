Bükreş’ten Türkiye’ye Selam Olsun

Bükreş Yunus Emre Enstitüsünün açıklamasına göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki etkinlikler Bükreş Uluslararası Maarif Okulunda düzenlendi. Etkinliğe Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Yıldız, Uluslararası Maarif Bükreş Okul Müdürü Enes Şenpeker, okul öğretmenleri ve okulun uluslararası öğrencileri katıldı. Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Yıldız yaptığı konuşmasında, "Beş balkan ülkesinden sonra son durağı Bükreş olan Selam Olsun etkinlikleri dizisinde, düzenlenen performanslarla dost ve kardeş ülkelere Yunus Emre'nin felsefesi, bütün dünyayı saran sevgisi ve hoşgörüsü ismini taşıyan Yunus Emre Enstitüsü tarafından ulaştırılmış ve tanıtılmış oldu. Katılan ve sahnede performans sergileyen sanatçılarımıza şükranlarımızı sunarım" ifadelerini kullandı.

YUNUS EMRE'NİN MESAJLARI SESLENDİRİLDİ

Etkinlikte, Yunus Emre'nin evrensel ve insanlığa dair mesajlarını içeren seçilmiş şiirleri Enstitü sanatçısı ve sunucu Mert Talat Dilekçioğlu tarafından seslendirildi. Ayrıca tiyatro sanatçısı Abdülaziz Öktem tarafından öğrencilere yönelik animasyon gösterileri ve geleneksel Türk tiyatrosundan Karagöz-Hacivat canlı performans olarak sergilendi. Ebru Sanatçısı Rodica Parvan tarafından düzenlenen ebru atölyesinde de bu sanatı tecrübe etme fırsatı bulan miniklerin ortaya koyduğu ürünlerle Yunus Emre'nin "4 Kapı 40 Makam" felsefesinden yola çıkılarak hazırlanan yapbozlar çocuklara hediye edildi.

PROGRAMA RENK KATTILAR

Türk, Rumen ve yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim gördüğü Bükreş Uluslararası Maarif Okulu öğrencileri de Yunus Emre'nin iki şiiriyle programa renk kattı. Öğrenciler tarafından büyük ilgi ile karşılanan etkinlikte, yaklaşık 400 öğrenciye Türk kültür ve sanat öğelerini sahne performanslarıyla Balkan ülkelerinde farklı bölge halkları ile buluşturan projede Enstitü, adını ve ruhunu temsil ettiği Yunus Emre'nin kucaklayıcı görüşünü yansıtmayı ortak tarih paylaşılan coğrafyalarda kültürlerarası diyaloğu pekiştirmeyi, yılın anlam ve önemini yansıtmayı amaçladı. Son durağı Bükreş olan proje, düzenlenen etkinliklerle sona ermiş oldu.