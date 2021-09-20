CHP’li vekilin ceza yüzsüzlüğü

CHP Mersin Milletvekili ve Mersin Barosu
eski Başkanı Alpay Antmen ve akrabası Ayşe Banu Atakan
'ın yargı kapısını ısrarla çaldığı olay geçen yıl mayısta yaşandı. Akrabası olan Banu Atakan 23 Haziran 2019 seçimlerinden bir gün önce TEM Otoyolu
İstanbul Ümraniye mevkiinde "emniyet şeridini ihlal" gerekçesiyle bin 2 lira trafik cezası kesildi. CHP'li Alpay Antmen ise kendisine ait olmayan araç ve ceza için itirazda bulundu. Banu Atakan da kendi adına kayıtlı aracını Antmen'e tahsis ettiğini ve olay anında fiilen onun kullanımında olduğunu belirterek itiraz dilekçesine imza attı. İkili ceza yazılamayacağını öne sürerek, araçta "TBMM Milletvekili Ek Araç Giriş Kartı" olduğunu gösteren belgeyi de ekleyip İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'nin yolunu tuttu. Cezayı kesen kurum, dilekçeye yanıtta, idari yaptırım kararının yasa ve usule uygun olduğunu kaydetti. Aracın Alpay Antmen'in adına kayıtlı olmadığı halde itiraz ettiğine dikkat çeken hâkimlik, Antmen'in ruhsat sahibi olmadığından itiraz etmeye hakkı olmadığına vurgu yaptı. Yargıtay
da yapılan itirazı reddederek İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararı yerinde buldu.