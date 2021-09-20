Diplomasinin prestij üssü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 76'ncı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda açılışını yapacağı Türkevi binası dünye medyası tarafından yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan'ın ABD
'ye gelişi öncesi BM binasının hemen karşısında bulunan Türkevini ziyaret eden SABAH ekibi açılış için Dışişleri Bakanlığı ekiplerince hummalı çalışmaları yerinde takip etti. Açılışın binanın teras katında pandemi ve güvenlik tedbirlerine uygun şekilde yapılacağı öğrenildi. Yeni Türkevi binasıyla dünyanın geleceğini şekillendiren BM arasında yalnızca bir cadde yer alıyor. Türkevi'nin yanında aynı zamanda UN Plaza
ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği de bulunuyor. Diplomatik kaynaklar, Türkevi'nin "Türk diplomasisinin prestij projesi" olduğunu ifade ediyor.
LALE ŞEKLİNDE...
Yeni Türkevi'nde Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York
Başkonsolosluğu'nun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanlar yer alıyor. Birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olarak projelendiren 71 metrelik yapı lale şeklinde göğe yükseliyor. Bina, başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motiflerini taşıyor. Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip olan Yeni Türkevi, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor. 171 metre yüksekliğindeki Türkevi'nin (Turkish Center
) inşası Türk ve ABD ortaklığıyla 2017 yılında başlamıştı. New York'un ticari, kültürel ve finansal merkezi Manhattan
'da faaliyete geçecek 36 katlı gökdelen, 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Türkevi'nin cephesi hilalden esinlenerek kıvrımlı şekilde tasarlandı.
İKİLİ GÖRÜŞMELER
Erdoğan, BM Genel Sekreteri
'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacak, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferans kapsamında ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.