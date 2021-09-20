Giriş Tarihi: 20.9.2021 16:52Son Güncelleme: 20.9.2021 16:55
Son dakika: Eren-11 operasyonuyla Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanlığı: Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma
Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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Son dakika: Eren-11 operasyonuyla Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi