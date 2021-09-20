Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Eren-11 operasyonuyla Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 20.9.2021 16:52 Son Güncelleme: 20.9.2021 16:55

Son dakika: Eren-11 operasyonuyla Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Eren-11 operasyonuyla Bitlis’te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanlığı: Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma
Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Eren-11 operasyonuyla Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA