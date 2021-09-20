Van’da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12-19 Eylül 2021 tarihleri arasında 10 planlı veya ani operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 22 organizatör hakkında adli işlem başlatılılırken, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte 660 bin 938 TL idari para cezası uygulandı.

Olaylarda kullanılan 5 araca da el konuldu.

VAN/SABAH