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Giriş Tarihi: 20.9.2021 16:57

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Van’da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Van genelinde polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 12-19 Eylül tarihleri arasında yapılan ani operasyonlarda 22 organizatör hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda ayrıca 660 bin 938 TL idari para cezası uygulandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12-19 Eylül 2021 tarihleri arasında 10 planlı veya ani operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 22 organizatör hakkında adli işlem başlatılılırken, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte 660 bin 938 TL idari para cezası uygulandı.

Olaylarda kullanılan 5 araca da el konuldu.

VAN/SABAH

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Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
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