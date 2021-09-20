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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Yazıcıoğlu suikastını karartan FETÖ’cüye 22.5 YIL ceza talebi

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Yazıcıoğlu suikastını karartan FETÖ’cüye 22.5 YIL ceza talebi
BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında FETÖ izinin kapatılması için görevlendirilen örgütün Gaziantep Güneydoğu Avukatlar 'Cemil' kod Kamil Bakum hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Bakum hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22.5 yıla kadar hapis istendi. İddianameye göre FETÖ'cü avukat Mustafa Atalar'ın, helikopterin kayıt cihazlarını söken eski astsubay Aydın Özsıcak ile Yarbay Davut Uçum'un avukatlığını üstlenmesinin deşifre olması FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i paniğe sevk etti. Gülen'in talimatıyla görevlendirilen örgüt yöneticileri arasında olan Kamil Bakum da kaza soruşturmasındaki FETÖ izini örtbas etmeye çalışan ekipte yer alarak, kaza soruşturmasına etki etmeye ve yönlendirmeye çalıştı. Gülen'in talimatı üzerine Yazıcıoğlu dosyasını kapatmak için canhıraş örgütsel faaliyette bulunan mahrem imamlar arasında FETÖ'nün Türkiye imamı Barbaros Kocakurt, örgütün güncel Türkiye Avukatlar İmamı 'Yıldırım' kod Muhammed Emir Yavuz'un da yer aldığı 10 isim dikkat çekiyor. Bu isimlerden 6'sı tutuklu, 4'ü hakkında ise aranma kararı bulunuyor.

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Yazıcıoğlu suikastını karartan FETÖ’cüye 22.5 YIL ceza talebi
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