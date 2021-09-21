İki kıta arası davet

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün başlayan TEKNOFEST için dün Türk Hava Kuvvetleri
ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri
'ne ait uçaklar İstanbul Boğazı
üzerinde selamlama uçuşu yaparak halkı festivale davet etti. Dün saat 11.00'de başlayan ve yarım saat süren uçuşta Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 1 adet A400M nakliye uçağı, F-4 ve F- 16 savaş uçakları, Türk Yıldızları, Solo Türk
ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG- 29 tipi uçaklar İstanbul Boğazı üzerinde önce güneyden kuzeye, sonra kuzeyden güneye iki geçiş yaptı. 26 Eylül'de sona erecek festivalde, salgın önlemleri uygulanacak. HES kodları sorgulanarak kayıt yaptıran ziyaretçiler 450 bin metrekarelik festival alanına en fazla 100 bin kişi kapasiteyle alınacak. Maske takma kuralına uymayan etkinlik alanı dışına çıkartılacak. Festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. TEKNOFEST'e gitmek isteyenler için Şirinevler Metro, Yeşilyurt Marmaray'dan ve Yenibosna Kuleli metrobüs istasyonundan etkinlik alanı arasında ring seferler oluşturulacak.
ŞEHİDİN ADIYLA ŞAMPİYON OLDULAR
MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
bünyesinde kurulan insansız hava aracı takımı 'Kaygusuz', TEKNOFEST 2021 kapsamında katıldığı TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı
yarışmasında sabit kanatlı İHA kategorisinde TUSAŞ
(Türk Havacılık ve Uzay Ajansı A.Ş.) özel ödülü ve birincilik performans ödülü kazandı. 5 yıl önce Diyarbakır'da PKK'nın bombalı saldırısında şehit düşen Polis İlyas Kaygusuz'un anısına ithafen 'Kaygusuz' ismini alan takım, bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Aracı yarışmasında, etkinlik tarihinin en hafif uçağı olan 'TÜRKMEN' insansız hava aracı ile birincilik ödülüne layık görüldü. Kaygusuz'un takım üyeleri Yusuf Korucu
(Danışman), Mustafa Özdemir (Kaptan), Furkan Bellibaş, Ferhat Paçacı, Kaan Özdemir ve Murat Ağyüz, yarışmalara hazırlık sürecinde kendilerine her türlü desteği sunan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini sundu. Ekip üyeleri tamamen yerli ve milli malzemelerle tasarladıkları İHA'larıyla elde edilen başarıdan gurur duyuyor. Ceyhan TORLAK
/SABAH
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLK KEZ TEKNOFEST'TE
ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), ilk kez katılacağı TEKNOFEST'te orman yangınlarında kullandığı İnsansız Hava Araçları (İHA), komuta helikopterleri, arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi (Arvento) ve Yangın-Cell gibi sahip olduğu teknolojileri sergileyecek. Ayrıca, bu yıl geliştirilen ve depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden 'deprem simülasyonu' ile rüzgârların etkisini gösteren 'rüzgâr simülasyonu' OGM tarafından festivalde gösterilecek. Festivale katılanlara anlık olarak İHA'lardan ve kule kameralarından gelen görüntülerin nasıl takip edildiği, araçların yangın mahalline nasıl sevk edildiği ve koordinasyonun nasıl sağlandığı canlı olarak izletilecek.
YERLİ YAZILIM ORBİS
Türkiye'de ilk örneği olan ve OGM'nin gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri anlık olarak takip edildiğinin, raporlandığını ve denetlendiğini gösteren yerli yazılıma sahip Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) hakkında da bilgilendirme yapılacak. Mustafa KAYA
/SABAH
SAVUNMA SANAYİİ TÜNELİ
CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından hazırlanan "Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii" başlıklı zaman tüneli TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluşuyor. Zaman tüneli, M.Ö. 3. yüzyılda 10'luk ordu sistemini geliştiren Mete Han'la başlayıp Osmanlı'dan Mustafa Kemal Atatürk'e, Erdoğan'a kadar savunma sanayii tarihinde yolculuk yaptırıyor.
YANGIN DRONE'UNA GÜMÜŞ MADALYA
AYDIN'DA yaşayan üniversite öğrencileri Berke Üçülcüm, Emrah Arslan ve Diyar Zor, yangın söndürme drone'u projesi ile Bursa'da yapılan Teknofest İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda dereceye girerek gümüş madalya almaya hak kazandı. Tuna ÇAM
/SABAH