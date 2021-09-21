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Giriş Tarihi: 21.9.2021 09:32 Son Güncelleme: 21.9.2021 09:40

Meteoroloji, 'Kuvvetli yağışlara dikkat!' diyerek uyardı! Sıcaklıklar sert düşecek...

Meteoroloji, ’Kuvvetli yağışlara dikkat!’ diyerek uyardı! Sıcaklıklar sert düşecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelindeki hava tahminlerini yayınladı, kuvvetli yağışlar konusunda uyarıda bulundu. Özellikle Kuzeybatı'da sıcaklıklarda ani düşüşler yaşanacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Yozgat, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Sivas'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

8 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MGM, 'KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT' DİYEREK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Harita ile yurt genelindeki tahminlere yer verilirken; "Kuvvetli Yağışlara Dikkat! Hava Sıcaklığı: Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı 25

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile zamanla il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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Meteoroloji, 'Kuvvetli yağışlara dikkat!' diyerek uyardı! Sıcaklıklar sert düşecek...
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