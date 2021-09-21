Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri ‘TEKNOFEST, dünyada rekor başvuru aldı’
Giriş Tarihi: 21.9.2021

TEKNOFEST, dünyada rekor başvuru aldı’

‘TEKNOFEST, dünyada rekor başvuru aldı’
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), bu yıl bir dizi sürprizle ziyaretçilerini ağırlayacak. Bugün başlayacak festivalin düzenleneceği alan dün basın mensuplarına gezdirildi. Gezi sonrası açıklama yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, şu bigileri verdi:

'SÜRPRİZ GÖSTERİLER OLACAK'
Yarışmalara 45 bin takımda 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin ve dördüncü yılında dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldık.
Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak. İlk defa dünyada hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir gösteri göreceğiz. En önemlisi Akıncı ve Aksungur insansız hava aracı, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş'un yaptığı bu gösteride kullanılan bütün hava araçları yerli ve milli hava araçları olacak.
Nobel ödüllü, Anadolu'nun bağrından çıkmış Türk bilim adamı Aziz Sancar şereflendirecek festivalimizi. Teknolojinin şampiyonlarına Cumhurbaşkanımızla birlikte ödül verecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘TEKNOFEST, dünyada rekor başvuru aldı’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA