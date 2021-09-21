‘TEKNOFEST, dünyada rekor başvuru aldı’

Havacılık
, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST
), bu yıl bir dizi sürprizle ziyaretçilerini ağırlayacak. Bugün başlayacak festivalin düzenleneceği alan dün basın mensuplarına gezdirildi. Gezi sonrası açıklama yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar
, şu bigileri verdi:
'SÜRPRİZ GÖSTERİLER OLACAK'
Yarışmalara 45 bin takımda 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. İlk yıl 20 bin, ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 bin ve dördüncü yılında dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldık.
Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak. İlk defa dünyada hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir gösteri göreceğiz. En önemlisi Akıncı
ve Aksungur insansız hava aracı
, Gökbey ve
Atak helikopteri, Bayraktar TB2
ve Hürkuş
'un yaptığı bu gösteride kullanılan bütün hava araçları yerli ve milli hava araçları olacak.
Nobel ödüllü, Anadolu'nun bağrından çıkmış Türk bilim adamı Aziz Sancar
şereflendirecek festivalimizi. Teknolojinin şampiyonlarına Cumhurbaşkanımızla birlikte ödül verecek.