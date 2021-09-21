Turkey Tribunal’a en çok FETÖ ve PKK sevindi, Türkiye işkenceci gibi gösterildi!

Belçika federal hükümetinde dört dönem başbakan yardımcılığı ve devlet bakanlığı yapan Prof. Dr. Johan Vande Lanotte, Turkey Tribunal ismindeki mahkemenin kurucusu olarak biliniyor. Kuruluşun yönetim kurulu üyeleri arasında ise Avrupa'daki hukuk fakültelerinde profesörlük yapanlar ile mahkemelerde hâkim olarak görev almış olanlar bulunuyor.

Bu kuruluş bugüne kadar çeşitli insan hakları raporları da hazırladı. Turkey Tribunal'ın internet sitesinde işkence, cezasızlık, adalet erişim, zorla kaybetmeler, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi raporlar hazırlandığı ifade ediliyor. Kuruluşun internet sitesinde Türkiye'de insan hakları ihlallerinin arttığı için Türkiye Tribunal Mahkemesi'nin kurulduğu ifade ediliyor ve şunlar söyleniyor: "Mahkeme yasal olarak bağlayıcı bir organ değildir. Ancak mahkemenin hükmü yüksek ahlaki otoriteye sahip olacaktır. Hâkimlerin tüm belgeleri, referansları ve hükmü, modern dijital iletişim araçlarıyla tam şeffaf olarak yayınlanacaktır. Bu yolla, uluslararası toplumu bu konuda bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak istiyoruz."





TURKEY TRİBUNAL FETÖ MEDYASINDA YER ALDI



Turkey Tribunal Mahkemesi ile ilgili haberlerin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışındaki medyasında yer alması ise dikkat çekiyor. FETÖ'nün Kronos isimli haber sitesinde "Bağımsız ve tarafsız halk mahkemesi" olarak tanımlanan Turkey Tribunal Mahkemesi ise dün başladı. 24 Eylül 2021 tarihlerine kadar devam edeceği belirtiliyor.





DURUŞMADA FETÖ'CÜ VE PKK'LI İSİMLER DİNLENDİ



Dün başlayan Turkey Tribunal Mahkemesi'nde Türkiye'de işkenceye maruz kaldığını iddia eden tanıkların anlatımları da canlı olarak kuruluşun sitesinden sunuluyor. Tanıklardan terör örgütü PKK'nın medya organlarında çalışan ve yurt dışına çıkan kişiler olduğu gibi FETÖ mensupları da bulunuyor. Aydınlık ise tanıklar arasında firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve Erhan Doğan'ın da olduğu 15 tanığın olacağını belirtiyor.





Turkey Tribunal internet sitesinde duruşma videosunda FETÖ'cü Erhan Doğan'ın mahkemede tanık olarak dün dinlenildiği izlenebiliyor. Doğan, işkence gördüğünü iddia ederek sözde duruşmada Türkiye'yi karalamayı ihmal etmedi. Duruşma programına göre FETÖ'cü Cevheri Güven'in ise bugün tanık olarak dinleneceği öğrenildi. Diğer tanıkların da gelecek günlerde duruşmalarda dinlenmesi bekleniyor. Tanıklar dışında mahkeme duruşmalarında Türkiye'yi karalayan yanlı raporlar da yabancı isimler tarafından aktarılıyor. Tek taraflı süren anlatım sürecinde Turkey Tribunal Mahkemesi tanıkları dinledikten sonra ise hazırlayacağı raporla birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuracağı öğrenildi.

FETÖ'CÜ AHVAL'DAN YAVUZ BAYDAR TÜRKİYE'Yİ KARALADI



Turkey Tribunal internet sitesinde FETÖ'nün yayın organı olan Ahval'ın Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Baydar "Ses verenler" bölümünde Türkiye'yi karalayan açıklamalarda bulundu. Baydar kariyeriyle ilgili kişisel bilgilerini paylaştıktan sonra 2016 yılında darbe girişimi teşebbüsünden sonra Türkiye'den ayrıldığını, sebebinin ise medya kuruluşlarının hedef alınacağını düşünmesinden kaynaklı olduğunu belirtti. Konuşmadaki videoda Türkiye'de 79 gazeteci ve medya çalışanını tutuklu olduğu belirtilirken, bu kişilerin gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklu olmadığı vurgulanmadı.

Örneğin FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun devletin gizli bilgilerini ifşa ettiği için 17 yıl bir ay hapis cezası almasına değinen Yavuz Baydar, Mehmet Baransu'yu savunarak, "Baransu Türkiye'de birçok benzer gülünç vakadan sadece biri" dedi. Baydar sözlerine şöyle devam etti: "Daha birçok başka örnek de mevcut. Mesela şu an kapatılmış Taraf gazetesinin yayın editörü Ahmet Altan. Baransu sanırım an itibariyle beş yıldır hapiste ve bu durum Avrupa'daki bütün normlara ve insan hakları anlaşmalarına aykırı!"

Baydar, Türkiye'de medya kuruluşlarını karalayarak basın özgürlüğünün ülkede olmadığını da iddia ederken videoda FETÖ'nün yayın organı Ahval'ın hakikatin peşinde olan bir haber sitesi olduğu ve erişim yasağına maruz bırakıldığı belirtiliyor.



15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ'NİN KOMPLO OLDUĞUNU İFADE ETTİ



FETÖ'nün kapatılan Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı'nın Antalya bölge müdürlüğünü yapan Tuncer Çetinkaya da Türkiye'yi karalarken, FETÖ için hizmet hareketi ifadelerini kullandı. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ise komplo olduğunu ifade etti. Kendisinin kaybetmediğini belirten Çetinkaya inandığı değerlerin evrensel değerler olduğunu iddia etti.



TÜRKİYE'NİN SAVAŞ SUÇU İŞLEDİĞİ YALANIN SÖYLEDİ



Turkey Tribunal internet sitesinde terör örgütü PKK'ya silah sağladığı gerekçesiyle fezlekeyle milletvekilliği düşen HDP Eski Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da anlatımlarına yer verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın despot ve diktatör olduğunu belirten Sarıyıldız yaşananların savaş suçları olduğu yalanını söyledi.