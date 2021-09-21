Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yelda Döne Çelik’in ’Suriyeliler saldırdı’ yalanı ortaya çıktı! Disipline sevk edildi...

AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak, Reyhanlı'da son dönemde yapılan provokatif bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Böyle bir olayın Reyhanlı'da kesinlikle olmadığından net birliğimiz var. Bununda ilgili emniyetimiz, jandarmamız bir çalışma yaptılar bizlerde bir çalışma yaptık. Böyle bir olay yaşanmadı. Son dönemlerde Reyhanlı üzerinden çeşitli provokatörlük girişimi olduğunu görüyoruz. Burada yaşayan Suriyeli ve Reyhanlılı vatandaşlarımızla kesinlikle bir sorun ve problem olmadan bir arada yaşıyoruz. İnşallah temennimiz savaşın bitmesiyle kendi ülkelerine dönmeleri bu insanlığın bir temennisi. Ama şuan ilçemizde Suriye vatandaşlarıyla bir sorunumuz yok. Burada herkes kardeşçe dostane bir şekilde yaşıyor içiçeyiz bu tür bir olay bu zamana kadar olmadı. Suriyelilerin Türklere saldırması gibi ya da vatandaşları taciz etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu tür olaylar belli odaklar tarafından ortalığın karıştırılıp Türklerle Suriyelileri karşı karşıya getirme gibi çaba içerisinde olunduğu net bir şekilde görünmektedir. Bizler bu oyuna gelmeyeceğiz vatandaşımız bu konuda duyarlı. Böyle bir olayın yaşandığını iddia edenler bunu ispat etmeliler. Bizler Reyhanlı'da birlik beraberlik içerisinde yaşıyoruz bu tür olayların olmadığı halde olmuş gibi göstermek beyhude bir çabadır" dedi.

Reyhanlı'da esnaflık yapan İsmail Polat ise "Şuana kadar Reyhanlı'da Suriyeliler ile Türkler arasında böyle bir problem yaşanmadı. Buradaki huzurlu ortamı bozmak için muhakkak girişimler olacaktır. Bu olayda onlardan biridir. Bu tarz söylemlere itibar edilmemesi gerekir biz burada huzur içinde kardeşçe yaşıyoruz" diye konuştu.