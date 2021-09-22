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Giriş Tarihi: 22.9.2021 19:12

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan KYK açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’ndan KYK açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; "Son 5 yılın dağılımına bakıldığında; Üniversiteyi kazanan kardeşlerimizden yurt talebinde bulunanların yüzde 90'ını KYK bünyesindeki yurtlara yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

"Son 5 yılın dağılımına bakıldığında; Üniversiteyi kazanan kardeşlerimizden yurt talebinde bulunanların yüzde 90'ını KYK bünyesindeki yurtlara yerleştirdik.

Başvuru yapanların tamamının yurtlara yerleştirilmesini de inşâAllah biz gerçekleştireceğiz."

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AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan KYK açıklaması
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