AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’ndan KYK açıklaması

"Son 5 yılın dağılımına bakıldığında; Üniversiteyi kazanan kardeşlerimizden yurt talebinde bulunanların yüzde 90'ını KYK bünyesindeki yurtlara yerleştirdik.
Başvuru yapanların tamamının yurtlara yerleştirilmesini de inşâAllah biz gerçekleştireceğiz."
Son 5 yılın dağılımına bakıldığında;— Av.M.Emin AKBAŞOĞLU 🇹🇷 (@akbasogluemin) September 22, 2021
Üniversiteyi kazanan kardeşlerimizden yurt talebinde bulunanların yüzde 90'ını KYK bünyesindeki yurtlara yerleştirdik.
Başvuru yapanların tamamının yurtlara yerleştirilmesini de inşâAllah biz gerçekleştireceğiz. pic.twitter.com/TSPnUfd9Rq