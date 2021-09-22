AK Partili Halil Özşavlı: Bu ülkede PKK terör örgütü sorunu vardır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümü için HDP'yi muhatap alacakları yönündeki açıklamaları sonrasında siyasetçiler arasında tartışma başlarken ardı ardına da açıklamalar geldi. HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, çözüm adresinin HDP olmadığını İmralı olduğunu açıkladı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "HDP'yi meşru organ görmek demek, PKK'yı muhatap almak demektir" ifadelerini kullandı. İYİ Parti ve AK Partili isimler de konuyla alakalı peş peşe açıklamalar yaptı.





"EN HAFİF TABİRLE VATANA İHANETTİR!"



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve AKPM Üyesi Doç. Dr. Halil Özşavlı da Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrasında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Özşavlı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama, "Bu ülkede 'Kürt sorunu vardır ve bu sorunun çözümü de HDP'dir' demek en hafif tabirle vatana ihanettir! Selahaddin Eyyubi'den beri Kürtlere hiçbir zaman Erdoğan döneminde olduğu kadar siyasi hak ve destek verilmemiştir. Kürtçe müziğin ve konuşmanın yasak olduğu zamanlardan bugün Kürtçe TV ve radyo kanallarının yayın yaptığı, üniversitelerde Kürtçe yüksek lisans ve doktora programlarının olduğu zamanlara geldik. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerde devlet eliyle yapılan yatırımlar milyar dolarları buluyor ve daha nicesi..." dedi.





"BU ÜLKEDE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ SORUNU VARDIR!"



AK Partili Özşavlı sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm bunlar bilinmesine rağmen birililerin HDP oyları için PKK terör örgütünü meşrulaştırmaya varan söylemlerde bulunması gaflet hatta ihanete delalettir! Bu ülkede PKK terör örgütü sorunu vardır! Bu sorunun da çözümü YSK'dır, İHA'dır, SİHA'dır, ATAK'tır, ALTAY'dır."