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Giriş Tarihi: 22.9.2021 16:04 Son Güncelleme: 22.9.2021 16:12

Ankara Adliyesinde hareketli dakikalar! Sanık camdan atlayarak kaçmaya çalıştı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara Adliyesinde hareketli dakikalar! Sanık camdan atlayarak kaçmaya çalıştı

Ankara adliyesinde mahkeme görüldüğü sırada hakimin hakkında tutuklama kararı verdiği sanık Serdar Ramazan P, 2. kattaki duruşma salonunun penceresinden atladı. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanığın durumu kritik.

Ankara adliyesinde mahkeme görüldüğü sırada hakimin hakkında tutuklama kararı verdiği sanık Serdar Ramazan P, 2. kattaki duruşma salonunun penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı.

CAMDAN ATLADI

Edinilen bilgiye göre, Serdar Ramazan P, Mersin'de görülen duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan katıldı. Serdar Ramazan P, duruşma sonunda hakimin tutuklama kararı vermesinin ardından 2. kattaki salonun açık penceresinden aşağı atladı. Adliyenin mal kabul kapsının yanındaki boş zemine düşen zanlı, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sanığın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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Ankara Adliyesinde hareketli dakikalar! Sanık camdan atlayarak kaçmaya çalıştı
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