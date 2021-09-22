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Giriş Tarihi: 22.9.2021 19:34

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, MIKTA dışişleri bakanları ile görüştü

AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, MIKTA dışişleri bakanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşan MIKTA toplantısına katıldı. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan'daki durum, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde de aşı sertifikalarının tanınması ve az gelişmiş ülkelere yapılacak aşı yardımlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Meksika, Endonezya, Güney Kor ve Avustralya dışişleri bakanları ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında, MIKTA dışişleri bakanları, New York'ta bir araya geldi.

ELE ALINAN KONULAR

Bakan Çavuşoğlu, MIKTA 19. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin, Twitter hesabından, "Afganistan'daki durum, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde de aşı sertifikalarının tanınması ve az gelişmiş ülkelere yapılacak aşı yardımlarını ele aldık." açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, MIKTA dışişleri bakanları ile görüştü
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