Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, MIKTA dışişleri bakanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Meksika, Endonezya, Güney Kor ve Avustralya dışişleri bakanları ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında, MIKTA dışişleri bakanları, New York'ta bir araya geldi.
ELE ALINAN KONULAR
Bakan Çavuşoğlu, MIKTA 19. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin, Twitter hesabından, "Afganistan'daki durum, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde de aşı sertifikalarının tanınması ve az gelişmiş ülkelere yapılacak aşı yardımlarını ele aldık." açıklamasında bulundu.