Göbeklitepe BM bahçesinde

Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi Göbeklitepe
'deki dikilitaşın kopyası, Birleşmiş Milletler
binasının bahçesinde sergileniyor. 76'ncı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
için New York
'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan
da replikayı dün ziyaret etti. ABD
ziyaretinde Başkan Erdoğan'a eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, replikanın açılışının dünya arkeolojisinin dikkatini çekmek noktasında çok önemli olduğunu belirterek, "Göbeklitepe dünyaya Türkiye'nin ününü yayıyor" dedi. İşte Bakan Ersoy'un SABAH'a anlattıkları:
Böyle bir sembolün BM tarafından sergilenmesi çok önemli. Göbeklitepe tek başına bir yerleşim noktası değil, 100 kilometrelik hat üzerinde yerleşim noktaları keşfettik. İnşallah dünyadaki en önemli keşiflerden biri olacak. Yerleşik hayatın hangi tarihlerde, nasıl başladığını gösteren örnekler olarak dünyaya lansmanını yapacağız.
Yeni Türkevi binası Türkiye'nin dünya içinde geldiği konumu gösteriyor. ABD'nin en önemli kentlerinden New York'ta böyle bir yapının Türk devletine ait olması, Türkiye'nin ne denli kuvvetli bir ülke olduğunu fiziken anlatıyor.