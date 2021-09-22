Kültür evi ’Afrikalı kadınların’ umudu oldu! Emine Erdoğan 17 ülkenin kadınlarını kalkındırdı

Bir küçük adımla başlayan proje ile artık kadınlar hayatlarını kuruyor, evlatlarını istedikleri gibi büyütüyor. Emine Erdoğan'ın ekim ayı başında piyasaya sunulacak 'Afrika Seyahatlerim' adlı kitabının da tüm telif geliri, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi aracılığıyla Afrikalı kadın ve çocuklara ulaşacak.

KADINLARIN HAYATI DEĞİŞTİ

Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin Türkiye'de hak ettiği değerlerde pazarlanması ve gelirinin Afrikalı kadınlara dönmesi amacıyla Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen projede hedef tuttu. Emine Erdoğan'ın, "Açlık, kıtlık ve çatışmalardan orantısız şekilde etkilenen Afrikalı kadınlar, batılı alıcılar tarafından günlük 1 dolara çalıştırılıyor ve el emekleri sömürülüyordu. Biz bu yanlışa dur demek için kolları sıvadık" sözleri ile 2016'da açılışını yaptığı kültür evi, onlarca ailenin hayatına dokundu. Kadınlar ürettikçe, hasta çocuklar tedavi edildi, açlık azaldı ve kendi işinin patronu olan kadınlar değişimi başlattı. Şimdi bu ürünler online satışa hazırlanıyor.

AFRİKA EVİNİNİN TANINIRLIĞI ARTTI

Afrika'nın emeği kıtaları aştı ve Ankara'dan dünyaya ulaştı. Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi sorumlusu Nihat Bayın, "Afrika evininin tanınırlığı arttı. Afrika evimizi daha önceleri sadece Afrikalılar ve Afrikalı bakanlar ziyaret ediyordu. Son yıllarda Almanya, Fransa, İtalya, Rusya gibi ülkelerden gelen turistler ile misyonerler de ziyaret ediyor ve hayran kaldıklarını söylüyor. Yoksullukla anılan Afrika'da kadınların ürettiği ürünlere inanamıyorlar. Bu ürünleri nasıl yaptıklarını merak ediyorlar. Ürünlerden elde edilen gelirin de o kadınlara gönderilmesi fikrine de ayrıca şaşırıyor ve mutlu oluyorlar. Projeden övgüyle bahsediyor ve teşekkür ediyorlar. Turistler sosyal medyadan kendi hesaplarından paylaşımlar yapıyor ve mutlaka ülkesine buradan hediyelik eşya alıyor" dedi.

MASKEDEN KAHVEYE ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER SATILIYOR

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dışişleri Bakanlığı, TİKA, THY, MÜSİAD gibi kurumların paydaş olarak yürüttüğü proje ile Gana, Nijer, Gambiya, Nijerya, Tanzanya, Sudan, Kenya, Somali, Uganda, Etiyopya, Cibuti, gibi 17 Afrika ülkesinden kadınlar, Afrikalıların gündelik hayatlarında kullandıkları kıyafetleri, maske, tabak, tablo, ev eşyası, aksesuar, biblo, takı ve kendilerine özgü kahveler gibi ürünler üretiyor. Ürünler kargo ile Türkiye'ye gönderiyor. Kültür Evi'ndeki satışlar da direkt yapılıyor.

ARTIK EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALIYORLAR

Proje, önce kadınlara dokundu. Yıllarca 1 dolara çalıştırılan kadınlar iş sahibi oldu, kazançları ile çocuklarını okutmaya, hastalarını tedavi ettirmeye başladılar. Emine Erdoğan'ın katıldığı bir seyahatte tanıştığı ve öğrendikleri karşısında büyük üzüntü duyup hayata geçirdiği proje, yaşatmaya, okutmaya, Afrika'nın çocuklarını meslek sahibi yapmaya başladı.

YÜZ BİNLERCE AİLEYE ULAŞILDI

Afrika'yı kadınlar üzerinden kalkındırılabileceğini belirten Emine Erdoğan'ın Kültür Evi Projesi uygulanan ülkelerde umudun değil aynı zamanda yerel kalkınmanın da aracı haline geldi. Önceden Batılı alıcılara düşük ücretlere çalışan kadınlar şimdi hızla büyüyen atölyelerde hem üretiyor hem de ülke ekonomilerine katkı sunuyorlar. Geliri ile Afrikalı çocukların eğitimi ve hastalıklarla mücadelede başta birçok ihtiyaçta kullanılan proje ile yüz binlerce aileye ulaştı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

İlk işi yüzlerce ürünü fotoğraflayıp, ürünlerin satışı için açılan internet sitesine koyan Cumhurbaşkanlığı yapıyor. TİKA, ilgili ülkelerdeki birimleri aracılığıyla ürünleri getiriyor, Cumhurbaşkanlığı ürünleri fotoğraflayıp siteye ekletiyor. Tedarikçilere ulaşılan ürünler hızla satışa çıkarılıyor. Ayrıca Türkiye'de birçok işbirlikçinin de desteği ile büyük fuarlarda sergi açılıyor. Ücretler, Türkiye'nin ilgili ülkelerdeki Büyükelçilikleri aracılığıyla 17 eşit parçaya bölünüyor. Sonra da belirlenen ihtiyaçlara harcanıyor.

TÜRKİYE-AFRİKA KARDEŞLİĞİNE ARMAĞAN

Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nin açılışında Emine Erdoğan, "Afrika el sanatları ve kültür evi, Türkiye-Afrika kardeşliğine bir armağandır. Kalplerimizin buluştuğu yerdir. Afrika'nın barış ve istikrarına mütevazi bir katkı olmak yanında Afrikalı kadınların her zaman yanında olduğumuzun nişanesidir. Dilerim ki, Afrika evi Türkiye'deki tüm Afrikalı dostlarımızın buluşma ve kaynaşma mekanı olsun. Emek veren herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" demişti.

KADINLARA MESLEKİ EĞİTİM VERİLECEK

Türkiye mazlumların sesi olmaya devam ediyor. 17 ülkede projeye dahil olan herkese mesleki eğitim verilecek. TİKA'nın desteği ile kapasite, tasarım ve üretim konularında eğitim verilecek. Kadınlar ürettikleri ahşap ürünleri daha profesyonelce üretecekler. Ankara, Hamamönü'nde yer alan Afrika evinin yakınlarına Altındağ Belediyesi tarafından yeni bir yer tahsis edildi. Yaklaşık 1 ay sonra açılacak yeni binada Afrikalı kadınlara eğitimler verilecek, ürünlerin çeşitliliği artırılacak. Fabrikasyon olmadığı için Afrika evinde ürünlerin devamlılığının bulunmadığını ifade eden Nihat Bayın, verilecek eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.